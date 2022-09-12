Йокич и Дончич сфотографировались с сыном Эй Джея Слотера

Атакующий защитник сборной Польши Эй Джей Слотер встретил (Сербия) и (Словения) на Евробаскете-2022.

Слотер и его сын были запечетлены на одной фотографии со звездными баскетболистами.

«Ничего милее этой фотографии вы сегодня точно не увидите 😍😍😍

📸 Эй Джей с сыном и Николой и Лукой», – написала Федерация баскетбола Польши в твиттере, комментируя фото.

Михайлюк вывел Украину в плей-офф, Муса переиграл Дончича, лучший бомбардир тянет Болгарию. На Евробаскете-22 можно следить не только за звездами