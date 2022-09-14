Донован Митчелл: «Был уверен, что перейду в «Никс»

Донован Митчелл рассказал о своей первой реакции на обмен из «Юты» в «Кливленд».

Согласно многочисленным слухам, главным претендентом на игрока долгое время считался .

«Все лето я читал то же, что и вы. Не буду врать, я был уверен, что отправлюсь домой. Мой агент позвонил мне и сказал, что меня обменяли в «Кливленд». Сначала я удивился, но затем понял, что это замечательная организация. Очень рад был частью такой команды. У нас отличные игроки и тренерский штаб», – признался Митчелл.

Донован Митчелл – в «Кливленде»! Они собрали лучшую заднюю линию Востока?