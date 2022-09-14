Маркус Смарт: «Слухи об обмене похожи на игру в глухой телефон – даже не знаешь, кто что сказал»

Защитник заявил, что не воспринимает всерьез слухи о возможном обмене в на форварда .

«Не обращал внимания на такие вещи. Пока это не произойдет в действительности, я ни во что не верю. Мы можем сидеть здесь и обсуждать, что сказал тот или другой человек, но мы даже не знаем, кто это сказал.

Это похоже на игру в глухой телефон. Когда слова передаются другим людям, вы не знаете, что изменилось и кто что сказал. Рад, что наша команда сохранилась. Мы совершили хороший рывок, но чего-то не хватило на финише. Хотим попробовать еще раз», – сказал Смарт.

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