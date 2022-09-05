Маркус Смарт: «Если мое имя фигурирует в переговорах об обмене, я расцениваю это как комплимент»

Разыгрывающий «Селтикс» воспринял слухи о его возможном обмене на форварда как комплимент.

«Когда вы занимаетесь бизнесом, о личном нужно забыть, оно не должно вам мешать. Если мое имя фигурирует в переговорах об обмене, я расцениваю это как комплимент. Это означает, что команда хочет тебя заполучить. Это хорошо.

Если твое имя не фигурирует в слухах, ты никому не нужен. Вот как я как этому отношусь, и так к этому и нужно относиться. Это тяжело, я понимаю, но никто не знает, что из этого выйдет. Все может случиться», – сказал Смарт.

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