«Виллербан» не поедет в Россию на матчи Евролиги против «Зенита» и УНИКСа

«Виллербан» не поедет в Россию на матчи регулярного чемпионата Евролиги против и УНИКСа.

Об этом рассказал владелец французского клуба .

«Мы не поедем в Россию на следующей неделе. Я уже сообщил об этом нашим игрокам и персоналу. Все это выходит за рамки спорта. Мы не можем мириться с нынешней ситуацией, которая полностью противоречит нашим ценностям. Об отправке команды в Россию не может быть и речи», – заявил Паркер.

У в официальном расписании значатся встречи с «Зенитом» во вторник и с в четверг.

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