«Виллербан» не поедет в Россию на матчи Евролиги против «Зенита» и УНИКСа

«Виллербан» не поедет в Россию на матчи регулярного чемпионата Евролиги против «Зенита» и УНИКСа.
Об этом рассказал владелец французского клуба Тони Паркер.
«Мы не поедем в Россию на следующей неделе. Я уже сообщил об этом нашим игрокам и персоналу. Все это выходит за рамки спорта. Мы не можем мириться с нынешней ситуацией, которая полностью противоречит нашим ценностям. Об отправке команды в Россию не может быть и речи», – заявил Паркер.
У «Виллербана» в официальном расписании значатся встречи с «Зенитом» во вторник и с УНИКСом в четверг.
Евролига отменила все три матча 27-го раунда с участием российских клубов.
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