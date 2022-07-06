«Виллербан» продлил контракт главного тренера Ти Джей Паркера до 2026 года

Французский «Виллербан» объявил о продлении контракта главного тренера Ти Джей Паркера до 2026 года.
Младший брат президента команды Тони Паркера возглавил «Виллербан» в 2020 году и выиграл два подряд титула чемпиона Франции и один Кубок Франции.
«Виллербан» завершил минувший сезон Евролиги на предпоследнем месте в таблице с результатом 8 побед и 20 поражений. Показатель 38-летнего французского специалиста в Евролиге – 23-43.
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