Андреас Загклис: «Неопределенность в руководстве Евролиги не способствует переговорам с ФИБА»

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис заявил, что неопределенность в отношении руководства Евролиги и ее будущего, не способствует проведению переговоров между ФИБА и Евролигой, добавив, что ФИБА всегда открыты для переговоров.

«Я не могу комментировать ситуацию внутри другой организации. Мы должны быть очень осторожны, чтобы не проявить неуважение к какому-либо человеку или организации. Это всегда было моей позицией и позицией ФИБА.

Я могу сказать, что эта неопределенность не идет на пользу. Она замедлила инициативу, которую ФИБА предприняла прошлым летом, попытавшись собрать всех руководителей, клубы и НБА за столом переговоров для решения по Европе, от которого зависит весь мировой баскетбол», — заявил Загклис.

Совет Евролиги официально уволил с поста генерального директора. 30 июня должно было стать последним днем Бертомеу на руководящей должности. Но поскольку клубы-акционеры не выбрали преемника, Бертомеу по-прежнему возглавляет штаб-квартиру Евролиги.

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