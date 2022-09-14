Деян Бодирога стал президентом Евролиги

Евролига объявила об изменениях в высшем руководстве.

Трехкратный чемпион Евролиги, знаменитый сербский баскетболист и функционер назначен на пост президента лиги, а также будет исполнять обязанности директора.

Маршалл Гликман, генеральный директор G2 Strategic и давний советник Евролиги, назначен исполняющим обязанности генерального директора Евролиги, директором ее дочерних компаний и специальным советником Euroleague Properties.

Как сообщает официальный сайт лиги, Бодирога сосредоточится на повышении качества и имиджа турнира. Гликман возьмет на себя бизнес-составляющую.

По окончании спортивной карьеры Бодирога занимал пост вице-президента Федерации баскетбола Сербии (2011-2015), затем был президентом Комиссии по соревнованиям ФИБА-Европа.

Основатель Евролиги Жорди Бертомеу ушел с поста президента после 22 лет во главе лиги.

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