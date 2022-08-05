Андрей Ватутин: «Для ЦСКА важно получить правовую оценку отстранения от Евролиги»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин объяснил решение подать в суд на Евролигу в связи с отстранением от участия в сезоне-22/23.

«ЦСКА, действительно, обратился в суд Люксембурга, где зарегистрирована компания ECA, управляющая Евролигой.

Мы оспариваем решение ее Совета директоров по отстранению нашего клуба от турнира, несмотря на статус акционера и обладателя лицензии «А». Мы полагаем, что решение было принято без требуемых для этого юридических оснований.

У нас нет никаких иллюзий по гипотетическому участию в предстоящем сезоне Евролиги, хотя бы только потому, что решения суда придется ждать достаточно долго. Для нас важно получить именно правовую оценку, какой бы она ни была. Кроме того, – коммерческий турнир, неучастие в нем лишает нас значительной части дохода. Фактически нас лишили возможности получать доходы от бизнеса, в создании и управлении которым мы принимали самое непосредственное участие», – заявил Ватутин.