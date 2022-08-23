Андрей Ватутин: «ФИБА аннулировала контракт Пангоса, прецедент могут использовать в будущем»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о судебных разбирательствах с Евролигой и покинувшими команду легионерами.

«Мы полагаем, что нас отстранили от турнира неправомерно. Исключение клуба по регламентам возможно только в случае конкретных спортивных и экономических нарушений, которых мы не допускали. Конечно, шансов, что нас восстановят в турнире в нынешней ситуации, немного, но в любом случае мы будем защищать свои права, надеемся получить судебную оценку решения Евролиги и рассчитываем на компенсацию финансовых потерь, упущенной выгоды.

На настоящий момент , несмотря на действующий контракт, признала свободным от обязательств перед нами. Аргументация этого решения мне известна, могу лишь напомнить об эффекте бумеранга: прецедент фактического аннулирования подписанного соглашения так или иначе может быть использован кем-то в будущем. Жизнь покажет.

По факту у нас осталась неурегулированной ситуация с действующим контрактом немца , ждем решения суда ФИБА. Боломбой в одностороннем порядке прервал действие контракта, срок которого истекал этим летом, и как максимум здесь можно рассчитывать на решение Баскетбольного арбитражного трибунала о компенсации», – заявил Ватутин.

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