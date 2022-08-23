Андрей Ватутин: «ФИБА аннулировала контракт Пангоса, прецедент могут использовать в будущем»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о судебных разбирательствах с Евролигой и покинувшими команду легионерами.
«Мы полагаем, что нас отстранили от турнира неправомерно. Исключение клуба по регламентам Евролиги возможно только в случае конкретных спортивных и экономических нарушений, которых мы не допускали. Конечно, шансов, что нас восстановят в турнире в нынешней ситуации, немного, но в любом случае мы будем защищать свои права, надеемся получить судебную оценку решения Евролиги и рассчитываем на компенсацию финансовых потерь, упущенной выгоды.
На настоящий момент ФИБА, несмотря на действующий контракт, признала Кевина Пангоса свободным от обязательств перед нами. Аргументация этого решения мне известна, могу лишь напомнить об эффекте бумеранга: прецедент фактического аннулирования подписанного соглашения так или иначе может быть использован кем-то в будущем. Жизнь покажет.
По факту у нас осталась неурегулированной ситуация с действующим контрактом немца Йоханнеса Фойгтманна, ждем решения суда ФИБА. Боломбой в одностороннем порядке прервал действие контракта, срок которого истекал этим летом, и как максимум здесь можно рассчитывать на решение Баскетбольного арбитражного трибунала о компенсации», – заявил Ватутин.
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