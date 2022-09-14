Илона Корстин: «В ближайшее время Лига организует еще один турнир по виртуальному баскетболу»

Генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин в рамках конференции «Новые подходы» рассказала об уникальных для российского рынка примерах диджитал-интеграций в спортивную лигу.

«Еще два года назад Лига ВТБ смогла реализовать фиджитал-проект, когда провела турнир по кибер-баскетболу среди реальных игроков чемпионата. В спортивном мире это был первый подобный проект, мы опередили с этим даже НБА. Болельщикам было интересно наблюдать как профессиональные спортсмены соревнуются в виртуальном пространстве. Тогда это стало отличным решением – во время пандемии мы смогли привлечь аудиторию к новому формату и, конечно, мы хотим обязательно повторить этот опыт.

Лига следит за новыми трендами и тенденциями, активно применяя инновации на Матчах Всех Звезд. Баскетбол в темноте, летающие дроны-помощники, АЛИСА в качестве голосового ведущего – эти нововведения, на мой взгляд, сделали наше главное баскетбольное событие уникальным и интересным для аудитории, выходящей за пределы баскетбольного мира.

Принимая во внимание растущую популярность киберспорта, в одном из Матчей Звезд мы использовали «Режим звезды» – прямо во время игры подсвечивая игрока, чьи очки удваивались в течение определенного времени. Также были специальные «горячие» зоны на площадке, откуда попадание оценивалось в 4 очка. Таким образом мы провели параллель между баскетбольной площадкой и компьютерной игрой.

В ближайшее время Лига организует еще один турнир по виртуальному баскетболу с участием профессиональных баскетболистов и болельщиков. В планах также предложить клубам создавать свои киберкоманды и развивать фиджитал направление. Параллельно с баскетбольным сезоном у нас может проходить и чемпионат в киберпространстве», – передает слова Илоны Корстин официальный сайт лиги.

Базаревич и Карасев вернулись в Лигу ВТБ и готовы к новым вызовам. 10 вопросов для тренеров команд-дебютантов