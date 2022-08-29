Ларкин, Шенгюн и Осман – в составе сборной Турции на Евробаскет-2022

Сборная Турции объявила окончательный состав из 12 игроков, который выступит на предстоящем чемпионате Европы.
В состав вошли звезда Евролиги Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») и три игрока НБА, Алперен Шенгюн («Хьюстон»), Джеди Осман («Кливленд») и Фуркан Коркмаз («Филадельфия»).
Команда Эргина Атамана сыграет в группе A в Тбилиси вместе с Грузией, Черногорией, Испанией, Болгарией и Бельгией.
Состав сборной Турции:
Алперен Шенгюн, Буграхан Тунджер, Джеди Осман, Эрджан Османи, Фуркан Коркмаз, Мелих Махмутоглу, Онуралп Битим, Садик Эмир Кабаджа, Сертач Шанлы, Шейн Ларкин, Шехмус Хазер, Йигитджан Сайбир.
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