Ларкин, Шенгюн и Осман – в составе сборной Турции на Евробаскет-2022

Сборная Турции объявила окончательный состав из 12 игроков, который выступит на предстоящем чемпионате Европы.

В состав вошли звезда Евролиги Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») и три игрока НБА, Алперен Шенгюн («Хьюстон»), («Кливленд») и («Филадельфия»).

Команда Эргина Атамана сыграет в группе A в Тбилиси вместе с Грузией, Черногорией, Испанией, Болгарией и Бельгией.

Состав сборной Турции:

, Буграхан Тунджер, Джеди Осман, Эрджан Османи, Фуркан Коркмаз, Мелих Махмутоглу, , Садик Эмир Кабаджа, Сертач Шанлы, Шейн Ларкин, Шехмус Хазер, Йигитджан Сайбир.

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