Стефен Карри намерен подписать пожизненный миллиардный контракт с Under Armour

Суперзвезда ведет переговоры о пожизненном контракте с компанией Under Armour, сообщает Rolling Stone. Новое соглашение может принести четырехкратному чемпиону больше 1 миллиарда долларов.

Срок текущего контракта Карри с заканчивается в 2024 году. По новым условиям баскетболист получит собственный дочерний бренд, по аналогии с договором между Nike и Майклом Джорданом.

На старте карьеры Карри сотрудничал с компанией Nike, однако в 2013 перешел к Under Armour. Изначально он получал около 4 миллионов долларов в год, но после продления контракта с брендом в 2015 году сумма выросла до 20 миллионов.

В 2018 году Карри грозился уйти из Under Armour к одному из ее конкурентов, но в конечном итоге основателю бренда Кевину Планку и Карри удалось прийти к соглашению.

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