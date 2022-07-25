Монтрез Харрелл набрал 31 очко и 9 подборов в матче Drew League

Бигмен Монтрез Харрелл в воскресенье принял участие в матче полулюбительской Drew League.

28-летний Харрелл принес своей команде 31 очко и 9 подборов.

Харрелл – лучший запасной НБА в сезоне-19/20. Нынешний сезон начинал в «Уизардс», в феврале его обменяли в «Хорнетс». В 26 матчах за команду Монтрез набирал 11,3 очка, 4,8 подбора и 1,9 передачи в среднем за игру.

В мае Харрелл был задержан, когда перевозил более 1 килограмма марихуаны. Сейчас бигмен является свободным агентом.

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