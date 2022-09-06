«Сиксерс» подписали Монтреза Харрелла на 2 года

Теги переходы Док Риверс Шарлотт Клипперс Филадельфия НБА Монтрез Харрелл Баскетбол

«Филадельфия» договорилась о двухлетнем контракте с центровым Монтрезом Харреллом, пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски. Стороны подпишут минимальное соглашение с опцией игрока на сезон-2023/24.

В мае Харрелл был задержан, когда перевозил более 1 килограмма марихуаны. Позже он обвинен в незаконном хранении этого вещества. Нарушение будет удалено из досье баскетболиста через 12 месяцев, если он больше не будет иметь проблем с законом.

Харрелл был признан лучшим запасным НБА в сезоне-19/20, когда выступал под руководством Дока Риверса в «Клипперс». Прошедший чемпионат центровой заканчивал в «Шарлотт», набирая 11,3 очка, 4,8 подбора и 1,9 передачи в среднем за матч.

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