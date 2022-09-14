Клубам НБА интересен Деннис Шредер после его успехов на Евробаскете

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер успешно выступает на Евробаскете-2022.

Во вторник баскетболист помог немецкой команде обыграть Грецию Янниса Адетокумбо (107:96) в 1/4 финала турнира. Шредер набрал 26 очков и совершил 8 передач.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, в растет интерес к Шредеру. Ожидается, что разыгрывающий подпишет контракт с новой командой до конца сентября.

Большую часть прошлого сезона Шредер провел в . Там его показатели составили 14,4 очка, 4,2 передачи и 3,3 подбора в среднем за матч.

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