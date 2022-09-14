Деннис Шредер набрал 26+8 в победном матче с Грецией

стал самым результативным игроком сборной Германии в матче 1/4 финала Евробаскета-2022 против сборной Греции (107:96).

Экс-разыгрывающий набрал 26 очков, реализовав 8-15 с игры, 3-6 из-за дуги и 7-7 со штрафной линии. Также он совершил 8 передач, 3 подбора и 1 перехват за 31 минуту игры.

За 3:48 до конца встречи Шредер получил второй неспортивный фол и был удален с площадки. К тому моменту Германия добилась комфортного преимущества.

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