Микаэль Янтунен забросил «баззер» со своей половины в матче с Испанией

Форвард сборной Финляндии Микаэль Янтунен стал автором невероятного попадания в матче 1/4 финала Евробаскета-2022 против сборной Испании (90:100).

Баскетболист получил передачу на своей половине площадки, когда до конца первой четверти оставалось менее двух секунд, и совершил точный бросок под сирену.

Всего на счету Янтунена 18 очков (6-9 с игры, 2-3 из-за дуги), 2 подбора, 2 передачи и 2 перехвата.

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