Лонзо Болл может пропустить начало следующего сезона из-за травмы колена

Здоровье разыгрывающего будет одной из главных забот «Чикаго» в предстоящем межсезонье, пишет The Athletic.

Болл выбыл из строя четыре с половиной месяца назад из-за травмы левого колена, которая в конечном итоге привела к операции на мениске. Игрок до сих пор не восстановился. Руководство «Буллс» обеспокоено тем, что Болл может не успеть восстановиться к началу следующего сезона, особенно если потребуется вторая операция.

В сезоне-2021/22 Бол провел всего 35 матчей. «Буллс» проиграли «Бакс» в серии первого раунда плей-офф (1-4).

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас рубится с чемпионом. А что было с «Буллз» после эпохи Джордана?