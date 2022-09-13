Женская НБА. Финал. 2-й матч. «Лас-Вегас» сыграет с «Коннектикутом»

Сегодня ночью продолжится финальная серия плей-фф женской НБА. «Лас-Вегас» проведет второй домашний матч против «Коннектикута» (1-0).
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Второй матч
Лас-Вегас – Коннектикут
14 сентября. 4:00
«Лас-Вегас» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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