Торнике Шенгелия пропустит два месяца из-за травмы

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Форвард сборной Грузии Торнике Шенгелия выбыл из строя на два месяца из-за травмы.

Шенгелия получил повреждение плеча в матче против сборной Нидерландов (77:66) в рамках квалификации чемпионата мира-2023.

В третьей четверти форвард повредил сустав в результате падения и покинул площадку, после чего доставлен в больницу для дальнейшего обследования. Шенгелия вынужден пропустить Евробаскет-2022.

Ожидается, что в ближайшие дни состоится продление контракта между Шенгелией и «Виртусом».

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