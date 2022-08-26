Генеральный директор «Виртуса»: «Уверен, что Шенгелия останется, но мы еще ничего не подписали»

Генеральный директор итальянского Люка Баральди уверен, что грузинский форвард Торнике Шенгелия продлит контракт с клубом.

«Мы работаем над этим уже несколько недель. Я уверен, что он останется, но мы еще ничего не подписали. Это зависит только от него. У него семья, трое детей, он грузин, который живет в Испании, но любит Болонью и дорожит этим клубом.

Теперь еще и травма. Я думаю, что он скоро прибудет в Италию. Он серьезный человек, я думаю, что он выберет лечение здесь», – сказал Баральди.

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