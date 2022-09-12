Ронен Гинзубрг: «Яннис стал сильнее. Теперь он больше делится мячом»

Главный тренер сборной Чехии Ронен Гинзбург после матча 1/8 финала плей-офф Евробаскета с Грецией (88:94) поделился своим мнением о том, как изменился лидер соперника за последние годы.

В матче Кубка мира 2019 года против Чехии Яннис набрал 12 очков (4 из 9 с игры), 9 подборов и 4 передачи, а также допустил 4 потери. В воскресенье на счету 2-кратного MVP 27 очков (8 из 17 с игры, 2 из 8 из-за дуги), 10 подборов и 5 передач.

«Яннис стал сильнее. В какой-то момент он решил, что будет чаще отдавать мяч партнерам. Мне кажется, в этом ключевая разница по сравнению с чемпионатом мира.

При этом его бросок по-прежнему не сказать, чтобы впечатляет.

Но он выдающийся игрок. Яннис стал лучше, теперь он больше делится мячом, он прибавил в этом», – заявил Гинзбург.

Яннис годами проваливался вместе со сборной Греции. Станет ли этот Евробаскет исключением?