Томаш Саторански: «Мы выстроили стену против Янниса»

Разыгрывающий сборной Чехии Томаш Саторански рассказал о тактике команды по сдерживанию лидера команды Греции Янниса Адетокумбо.

В победном для греков матче 1/8 финала плей-офф на счету 2-кратного MVP НБА 27 очков (8 из 17 с игры, 2 из 8 из-за дуги), 10 подборов и 5 передач.

«Мы выстроили стену против Янниса. Мы обязаны были это сделать.

Такая тактика подразумевала риск. Грекам удавалось пользоваться возможностями и попадать», – заявил Саторански, на счету которого 17 передач.

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