Участие Вагнера, Уайлер-Бэбба и Фойгтманна в матче с Грецией находится под вопросом

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Сборная Германии может провести матч 1/4 финала плей-офф Евробаскета против Греции без нескольких важных игроков.

Выход на площадку Франца Вагнера (голеностоп), Ника Уайлер-Бэбба (плечо) и Йоханнеса Фойгтманна (простуда) находится под вопросом.

«Это чемпионат тех, кому удалось выжить. У нас два травмированных и один заболевший. Будем оценивать ситуацию в день игры», – сказал главный тренер немцев Гордон Херберт.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко

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