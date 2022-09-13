Участие Вагнера, Уайлер-Бэбба и Фойгтманна в матче с Грецией находится под вопросом

Сборная Германии может провести матч 1/4 финала плей-офф Евробаскета против Греции без нескольких важных игроков.

Выход на площадку (голеностоп), Ника Уайлер-Бэбба (плечо) и (простуда) находится под вопросом.

«Это чемпионат тех, кому удалось выжить. У нас два травмированных и один заболевший. Будем оценивать ситуацию в день игры», – сказал главный тренер немцев Гордон Херберт.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко