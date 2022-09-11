Франц Вагнер может пропустить 1/4 финала Евробаскета из-за растяжения связок голеностопного сустава

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Форвард сборной Германии и «Орландо» Франц Вагнер подвернул правую ногу во время матча 1/8 финала плей-офф Евробаскета против Черногории (85:79).

По словам главного тренера немецкой команды Гордона Герберта, у игрока «довольно сильное растяжение» связок голеностопного сустава.

21-летний Вагнер травмировался, наступив на ногу соперника во время трехочкового броска в третьей четверти встречи. Форвард завершил матч с 14 очками и 5 подборами.

Германия вышла в 1/4 финала, где сыграет с победителем матча Греция – Чехия. Участие Вагнера пока под вопросом.

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