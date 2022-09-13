Гордон Херберт: «Пока не знаю, как сдержать Янниса»

Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт назвал задачи, поставленные перед его командой на четвертьфинальный матч Евробаскета против сборной Греции.

«Во первых, очень важное значение будет иметь переход от нападения в защиту. Во-вторых, сможем ли мы сдержать Янниса. Я пока не знаю, как это сделать. Надеюсь, что завтра немного разберусь. В-третьих, мы должны выйти и показать свою игру.

Мы играем против одной из лучших команд в мире с одним из лучших игроков в мире», – сказал тренер.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко