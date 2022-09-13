Гордон Херберт: «Пока не знаю, как сдержать Янниса»

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Главный тренер сборной Германии Гордон Херберт назвал задачи, поставленные перед его командой на четвертьфинальный матч Евробаскета против сборной Греции.

«Во первых, очень важное значение будет иметь переход от нападения в защиту. Во-вторых, сможем ли мы сдержать Янниса. Я пока не знаю, как это сделать. Надеюсь, что завтра немного разберусь. В-третьих, мы должны выйти и показать свою игру.

Мы играем против одной из лучших команд в мире с одним из лучших игроков в мире», – сказал тренер.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко

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