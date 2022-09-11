Даниэль Тайс: «Греция – фаворит в матче против Чехии, но это игра на вылет»

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Центровой сборной Германии Даниэль Тайс заявил, что пока рано называть Грецию их соперником по 1/4 финала Евробаскета.

«Очевидно, что Греция является фаворитом в матче против Чехии, но это игра на вылет. Так что сначала им нужно обыграть Чехию, а потом во вторник мы сыграем с Грецией», – сказал Тайс.

Вчера Германия вышла в 1/4 финала, обыграв Черногорию со счетом 85:79. Их соперником станет победитель сегодняшнего матча между Грецией и Чехией.

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