Горан Драгич: «Лука Дончич может стать лучшим игроком в истории»

Разыгрывающий сборной Словении Горан Драгич оценил потенциал 23-летнего соотечественника .

«Лука – лучший игрок в мире. Ему всего 23, но играет, как ветеран. Он может набирать по 40 очков в каждом матче.

Дончич играет в собственном ритме, он габаритный, у него есть бросок, он отлично пасует, может подбирать. Даже не знаю, что еще мы можем сказать о Луке, он напоминает... астронавта.

Считаю, что Дончич может стать лучшим игроком в истории. Лука все еще молод, так что если не возникнет проблем со здоровьем и ему удастся провести долгую карьеру, то под ее занавес он может стать лучшим в истории», – заявил Драгич.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА