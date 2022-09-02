Тайлер Хирро – о неудаче «Хит» с Митчеллом: «Продолжайте в том же духе»

Защитник «Майами» Тайлер Хирро намекнул на то, что недоволен своим нынешним статусом в команде.
«Хит» в межсезонье-2022 пытались заполучить Донована Митчелла, предлагая за лидера «Юты» Хирро. В четверг стало известно, что 3-кратного участника Матча звезд отправили в «Кливленд».
Хирро отреагировал в твиттере, обратившись к руководству «Майами» или болельщикам.
«Ну давайте, продолжайте в том же духе», – написал Хирро.
Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла