Тайлер Хирро – о неудаче «Хит» с Митчеллом: «Продолжайте в том же духе»

Защитник намекнул на то, что недоволен своим нынешним статусом в команде.

«Хит» в межсезонье-2022 пытались заполучить Донована Митчелла, предлагая за лидера «Юты» Хирро. В четверг стало известно, что 3-кратного участника Матча звезд отправили в «Кливленд».

Хирро отреагировал в твиттере, обратившись к руководству «Майами» или болельщикам.

«Ну давайте, продолжайте в том же духе», – написал Хирро.

Вот это да! «Кливленд» посчитал себя суперкомандой (в будущем) и выменял себе еще Донована Митчелла