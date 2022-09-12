В Нальчике открылся Центр уличного баскетбола

В понедельник, 12 сентября, в Нальчике в рамках совместного проекта ПСБ и РФБ открылся первый в Кабардино-Балкарии Центр уличного баскетбола.

Этот Центр уличного баскетбола стал одиннадцатым по счету спортивным комплексом в рамках «Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ – детям».

Центр уличного баскетбола общей площадью 4 000 квадратных метров включает пять площадок, соответствующих регламенту ФИБА и позволяющих проводить соревнования любого уровня.

«Наш совместный с ПСБ проект продолжается и набирает ход. Мы открыли второй после Ставрополя на Северном Кавказе и самый южный Центр уличного баскетбола. Благодаря ему ежегодно смогут играть в баскетбол почти четверть миллиона человек. В Нальчике великолепные и очень активные болельщики с горячей кровью. Надеюсь, что здесь мы увидим множество ярких, страстных баталий. А ребята, которые выйдут на площадки центра, в дальнейшем будут оставаться большими любителями нашей игры», – заявил президент РФБ Андрей Кириленко.

«Еще один Центр уличного баскетбола в рамках проекта «ПСБ – детям» открылся сегодня для всех любителей спорта и активного образа жизни. Такие проекты меняют городскую среду, становясь центром притяжения для жителей, мотивируя детей и молодежь к достижениям большого спорта. В Нальчике площадка расположена в непосредственной близости от Детской академии творчества, колледжа, школы, детского сада, а, значит, для сотен и тысяч детей спорт станет еще доступнее. Возможно, для кого-то из них это станет судьбоносным, и спустя несколько лет мы увидим их на крупных соревнованиях, защищающих спортивную честь региона и страны. Создавать такие ценности – важная миссия, и поэтому для ПСБ особо ценно развивать проекты, способные повлиять на будущее наших детей и нашей страны», – отметил заместитель председателя ПСБ Сергей Платонов.

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