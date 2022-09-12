Святослав Михайлюк намерен остаться в НБА, не исключает вариант с G-лигой

Атакующий защитник сборной Украины Святослав Михайлюк рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Как сообщает SDNA.gr, абсолютным приоритетом для игрока остается . Также 25-летний защитник не исключает вариант с выступлением в G-лиге.

В минувшем сезоне Михайлюк провел 52 матча за , набирая в среднем 4,6 очка и 1,6 подбора при реализации 30,6% из-за дуги.

В июне украинский защитник активировал опцию в контракте с «Рэпторс» и продлил соглашение на сезон-2022/23 за 1,9 миллиона долларов. Однако в конце августа канадский клуб расторг контракт с Михайлюком, и на данный момент он является свободным агентом.

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