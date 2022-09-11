Михайлюк засадил сверху через Бальцеровски

Атакующий защитник сборной Украины Святослав Михайлюк отметился ярким данком в матче 1/8 финала Евробаскета-2022 против Польши (86:94).

Михайлюк вошел на скорости в трехсекундную зону и эффектно поставил сверху с сопротивлением 215-сантиметрового центрового Александера Бальцеровски.

Всего Михайлюк набрал 12 очков (4-14 с игры), 8 подборов, 4 передачи и 3 перехвата за 32:42 на площадке.

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