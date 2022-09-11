Святослав Михайлюк: «Украина должна была пройти в 1/4 финала Евробаскета»

Один из лидеров сборной Украины Святослав Михайлюк рассказал каналу «Взял Мяч» о поражении от сборной Польши (86:94) в 1/8 финала Евробаскета-2022.

«Много ошибок допускали в нападении на протяжении всей игры. Много бросков промазали. Обидно, мы чувствовали, что должны пройти в следующий раунд. Что есть, то есть», – заявил Михайлюк.

Защитник набрал 12 очков, реализовав 4 из 14 бросков с игры. Также он совершил 8 подборов и 4 передачи.

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