Джеймс Джонс: «Контрактная история Эйтона позади. Сейчас мы должны помочь ему стать лучше»

Генеральный менеджер прокомментировал ситуацию с центровым .

«Санз» минувшим летом сохранили Эйтона, лишь повторив предложение «Пэйсерс» на 4 года и 133 миллиона долларов.

«Сейчас все наладилось. Контрактная история Эйтона позади. Сейчас мы должны помочь ему стать лучше, пришло время думать о его прогрессе. И у нас есть планы и идеи по этому поводу. Вопрос его оптимального взаимодействия с другими ребятами в команде на мне и тренерском штабе. Мы должны реализовать весь имеющийся потенциал.

С Деандре все отлично. Он в хорошей форме. Он проводил время в зале, работая над вещами «второго уровня», я бы так это назвал. Знаю, что он ждет возможности показать, что стал лучше по сравнению с прошлым сезоном», – заявил Джонс.

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