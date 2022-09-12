Томаш Саторански отдал 17 передач в игре с Грецией, обновив рекорд чемпионатов Европы

Разыгрывающий сборной Чехии Томаш Саторански отдал 17 результативных передач в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы с Грецией (88:94).

17 передач Саторански – лучший результат в истории Евробаскетов (ФИБА начала вести подсчет по данному показателю с 1995 года).

За 32 с половиной минуты на площадке игрок «Барселоны» также набрал 3 очка (1 из 5 с игры), 8 подборов и 2 перехвата.

Стоит отметить, что 30-летний Саторански выступает на Евробаскете с травмой голеностопа.

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