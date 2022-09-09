Ронен Гинзбург: «Саторански – пример того, как должны поступать профессионалы»

Главный тренер сборной Чехии Ронен Гинзбург выразил восхищение игрой в решающем матче группового этапа против Израиля (88:77).

«Я в баскетболе уже 40-45 лет. Я никогда не видел, чтобы игрок вышел на площадку с такой травмой. Большинство игроков сказали бы: «Спасибо, мы сделали все, что могли». Он не сдался. Если бы вы видели его лодыжку, вы бы поняли.

Это пример для детей, для других игроков, как должны поступать профессионалы. То, что он дает команде — это больше, чем очки, больше, чем передачи. «Барселона» поймет», – сказал тренер.

Саторански, выступающий на Евробаскете с травмой лодыжки, набрал 14 очков, 11 передач и 8 подборов в победном матче, который вывел Чехию в плей-офф.

Вау, у Луки Дончича – 47 очков против Франции и Гобера! Больше на Евробаскете набирал лишь забытый бельгиец 65 лет назад