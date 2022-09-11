Лаури Маркканен набрал 43 очка и вывел Финляндию в 1/4 финала Евробаскета

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Лидер сборной Финляндии Лаури Маркканен продемонстрировал выдающуюся результативность в 1/8 финала Евробаскета-2022.

Форвард «Юты» набрал 43 очка – восьмой среди лучших результатов в истории турнира. Он реализовал 19-29 с игры (2-6 из-за дуги) и 3-4 со штрафной линии. 

Также Маркканен совершил 9 подборов, 3 передачи и 3 перехвата, не допустив ни одной потери за 32:22 на площадке.

Финляндия обыграла Хорватию со счетом 94:86 и сойдется с Испанией в 1/4 финала Евробаскета.

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