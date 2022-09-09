Иван Едешко – о победе сборной СССР на Олимпиаде-1972: «Это была команда, там не было лучших и худших»

Чемпион Олимпийских игр‑1972 в составе сборной СССР Иван Едешко в эфире «Матч ТВ» рассказал о легендарном финале против сборной США и назвал главный фактор победы советской команды.

— Когда спрашивали о героях этого матча, многие говорили, что Белов набрал 20 очков, Едешко дал пас, последние два очка забил опять же Белов. Мало кто узнавал это, но героем матча была команда. Это действительно была команда, потому что там не было лучших и худших. Она была создана из шести республик: Украина, Литва, Россия, Казахстан, Белоруссия… Это была сборная самых лучших игроков.

— Вы настоящие герои. Как вас встречали на родине?

— Опять же, герой — не я, а команда. Нам там дали определенную сумму денег, поэтому мы боялись таможни. Когда мы вышли из самолета, нас ждал большой пьедестал, а таможни не было. Нам привезли все вещи и сказали, что мы свободны. Нас всех смело с пьедестала — побежали за вещами.

— Можно ли сказать, что скандальная часть финала началась с того, что главному тренеру не позволили взять таймаут перед первым и вторым броском.

— Почему Паулаускас не вышел основном составе? Он выходил все игры, как и я. Нас посадили на скамейку, вышли двое грузин. Я считаю это одной из частей победы нашей сборной. Американцы готовились к Пауласкасу и ко мне, они такого не ожидали. Команда просто поменяла игру, это был эффект неожиданности. Американцы никогда не проигрывали, вышли с уверенностью в себе.

Вторым моментом в нашей победе было то, что Кондрашин изменил игру: он поставил меня на тот конечный пас. Третий момент — тренер не потерял надежды, что мы можем выиграть. Он сказал: «Поезд не ушел».

49 лет назад сборная СССР по баскетболу впервые выиграла ОИ. А американцы до сих пор не признают себя проигравшими