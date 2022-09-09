Иван Едешко: «Лучший игрок финала против США в 1972-м – Кондрашин»

Легендарный игрок сборной СССР Иван Едешко вспомнил о финальном матче олимпийского турнира 1972 года в Мюнхене со сборной США.

В концовке Едешко отдал пас через всю площадку , который стал автором решающего попадания.

«В последней нашей атаке американцы предвидели возможное развитие событий. Расставились так, как и должно было быть. Моему выбрасыванию мяча из-за лицевой линии должен был помешать высоченный Том Макмиллен с ростом 215. Он встал прямо у лицевой линии. Перекинуть его было невозможно. Решили, что я отдам мяч Паулаускасу, а он уже сделает передачу вперед. И никто не мог предугадать, что Макмиллен в последний момент отойдет к центру площадки. Ему арбитр показал, что нужно отойти – его руки были за лицевой линией. И у меня появился шанс отдать туда, прямо под щит. Сашка Белов махнул мне, я посмотрел на Кондрашина: «Саше?» Он кивнул. И тогда я запустил мяч под американское кольцо. Но это все заслуга Владимира Петровича. Недаром он в тайм-ауте сказал: «Ребята, поезд еще не ушел. Можно успеть и выиграть, и потом проиграть». И сказал это так убежденно, что мы поверили.

Так вот, про лучшего игрока финала. Считаю, что им стал именно Кондрашин. Но он бы никогда такую точку зрения не принял. Сказал бы, что победила команда. А еще, конечно, нам на руку сыграла самоуверенность американцев. Они считали: «Да что там русские, ничего серьезного, обыграем». И в результате напоролись.

После финала просидели еще часа два. Решался вопрос: отдавать ли нам победу или назначить переигровку. Отложили принятие решения до утра. Мы тогда собрались в большой комнате. Вошел наш второй тренер Сергей Григорьевич Башкин. Только и сказал: «Переигровка». И так серьезно это произнес, что мы поверили. А он после паузы добавил: «В 1976 году».

Того финала могло не быть и по другой причине – из-за теракта, в результате которого погибли представители делегации Израиля. Было очень тяжело. Прошел митинг памяти убитых, все плакали. Стоял вопрос о приостановке Олимпийских игр, но все-таки было принято решение довести их до конца», – рассказал Едешко.

49 лет назад сборная СССР по баскетболу впервые выиграла ОИ. А американцы до сих пор не признают себя проигравшими