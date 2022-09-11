Польша вышла в 1/4 финала Евробаскета впервые за 25 лет

Сборная Польши одержала победу над командой Украины в матче 1/8 финала плей-офф (94:86) и вышла в 1/4 финала впервые за 25 лет.

Поляки не играли в четвертьфинале чемпионата Европы с 1997 года. Их соперником в матче за выход в полуфинал станет сборная Словении во главе с Лукой Дончичем. Встреча состоится в среду.

Лучшими игроками в составе победителей стали Эй Джей Слотер (24 очка, 5 подборов, 4 передачи) и (22 очка, 9 подборов, 6 передач, 3 перехвата).

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