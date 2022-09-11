Джалин Смит: «До вызова в сборную никогда не был в Хорватии и не знал, где она находится»

Защитник сборной Хорватии Джалин Смит признался, что никогда не был в Хорватии и не знал, где находится эта страна, пока ему не предложили выступить за национальную команду.

«Мне особо нечего сказать. Если страна хочет, чтобы ты играл за ее национальную команду, то почему бы не воспользоваться такой возможностью?

Нет, я не знал, где находится Хорватия. Когда меня вызвали на сборы, я впервые приехал в Хорватию», – передает слова Смита Sportske Novosti.

Перформансы суперзвезд, судейские скандалы и провальная организация. Что происходит на Евробаскете-2022