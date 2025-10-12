Дэйв Макменамин: «Леброн будет внимательно следить за «Лейкерс», пока травмирован. Если что-то пойдет не так, он может задуматься об уходе»

Дэйв Макменамин рассказал о подходе Леброна Джеймса к стартовому отрезку сезона.

По словам инсайдера ESPN, травмированный форвард будет внимательно следить за выступлениями команды и оценивать ее перспективы.

«Леброн будет все оценивать, пока он вне игры. Если у них возникнуть проблемы, это может подтолкнуть к следующему шагу.

Помните, Рич Пол сказал, что Леброн будет следить за каждым шагом «Лейкерс », потому что его приоритет – победа. Если они не будут побеждать, возможно, Леброну придется рассматривать какой-то другой вариант. Место, которое он будет считать более подходящим для борьбы за победу», – заявил журналист.

40-летнего Джеймса беспокоит воспаление седалищного нерва с правой стороны. Из-за этого он выбыл на 3-4 недели.