Дэйв Макменамин: «Леброн будет внимательно следить за «Лейкерс», пока травмирован. Если что-то пойдет не так, он может задуматься об уходе»
Дэйв Макменамин рассказал о подходе Леброна Джеймса к стартовому отрезку сезона.
По словам инсайдера ESPN, травмированный форвард будет внимательно следить за выступлениями команды и оценивать ее перспективы.
«Леброн будет все оценивать, пока он вне игры. Если у них возникнуть проблемы, это может подтолкнуть к следующему шагу.
Помните, Рич Пол сказал, что Леброн будет следить за каждым шагом «Лейкерс», потому что его приоритет – победа. Если они не будут побеждать, возможно, Леброну придется рассматривать какой-то другой вариант. Место, которое он будет считать более подходящим для борьбы за победу», – заявил журналист.
40-летнего Джеймса беспокоит воспаление седалищного нерва с правой стороны. Из-за этого он выбыл на 3-4 недели.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости