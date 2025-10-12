«Чувак, у тебя зависимость, расслабься!» Болельщик просил Паоло Банкеро набрать еще 2 очка, чтобы сыграла его ставка

Фанат пытался повлиять на результат пари с помощью звезды «Мэджик».

Во время предсезонной игры «Орландо» – «Филадельфия » зритель с первого ряда уговаривал Паоло Банкеро помочь ему.

Болельщик : «Давай, Паоло, мне нужно еще 2 очка! 2 очка и моя ставка сыграет».

Банкеро : «Это предсезонные матчи, чувак, у тебя зависимость!»

Болельщик : «Послушай, я выигрываю каждый день, начиная с воскресенья!»

Банкеро : «Это предсезонные матчи, бро, расслабься!»

По итогам той встречи форвард «Орландо » набрал 13 очков, 4 подбора и 2 передачи, а «Мэджик» разгромили «Сиксерс» – 128:98.