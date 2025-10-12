Аллен Айверсон о распределении нагрузки: «Как можно отдыхать во время матча? Лучше уж тогда во время тренировки»

Аллен Айверсон поделился мнением о распределении нагрузки.

Легендарный игрок НБА заявил, что воспринимал матчи как нечто священное и стремился выйти на площадку, даже когда был нездоров.

«Можете себе представить, как кто-то говорит мне: «Мы дадим тебе отдохнуть сегодня вечером»? В смысле «дадите мне отдохнуть»? Это же игра, матч.

Хотите, я снова произнесу слово «тренировка»? Черт возьми, дайте мне отдохнуть завтра на тренировке. «Не надо давать мне отдохнуть, когда у нас игра», – изумился 4-кратный самый результативный игрок сезона НБА .