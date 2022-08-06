Тобайас Харрис: «Женюсь на лучшем друге, но это не Бобан Марьянович»

Теги Детройт Хьюстон Клипперс Филадельфия НБА Бобан Марьянович Тобайас Харрис соцсети Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Тобайас Харрис оказался в забавной ситуации.

«Сегодня я женюсь на своем лучшем друге!» – написал Харрис в твиттере.

Фанаты начали подкалывать баскетболиста в комментариях, вспоминая его дружбу с центровым «Хьюстона» Бобаном Марьяновичем.

Харрис и Марьянович выступали вместе за «Детройт» (2016-2018), «Клипперс» (2018-2019) и «Сиксерс» (2019).

«Просто уточню, что это не Бобан Марьянович», – пояснил Тобайас в следующем твите.

Форвард женится на своей невесте Жасмин Уинтон.

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