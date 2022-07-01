Бобан Марьянович не рассматривает варианты с возвращением в Европу

Центровой (33 года, 224 см) не планирует этим летом возвращаться в Европу, где начиналась его карьера.

Об этом проинформировал агент игрока Мишко Разнатович.

Ранее сообщалось об интересе к Марьяновичу со стороны .

Марьянович стал игроком «Рокетс» в результате недавнего обмена из «Далласа». У Бобана гарантированный контракт на 3,5 миллиона долларов, но техасский клуб все равно может расстаться с ним.

В сезоне-21/22 серб принял участие в 23 матчах за «Мэверикс», набирая 4,3 очка и 1,7 подбора в среднем за игру.

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