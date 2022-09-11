Церемония введения в Зал славы началась с чествования Билла Расселла

В субботу, 10 сентября, в Спрингфилде, штат Массачусетс, состоялась официальная церемония представления новых членов славы баскетбола имени Нейсмита.

Мероприятие началось с чествования легендарного центрового , который ушел из жизни в конце июля в возрасте 88 лет.

В составе «Селтикс» Расселл 11 раз становился чемпионом НБА, что является рекордом за всю историю лиги. За 13 сезонов в НБА (1956-1969) центровой пять раз выигрывал награду MVP сезона и 12 раз принимал участие в Матче всех звезд. Кроме того, Расселл дважды брал титул НБА в качестве главного тренера «Селтикс» (1968, 1969).

В 1975 году Расселл был введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита, в 2021 году – повторно за достижения в тренерской карьере.

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