Джулиус Ирвинг: «НБА не стоит выводить из обращения номер Кобе Брайанта во всех клубах»

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Бывшая звезда НБА Джулиус Ирвинг считает, что НБА не стоит выводить из обращения игровой номер Кобе Брайанта во всех клуба, как это было с Биллом Расселлом ранее этим летом.

«Я не думаю, что стоит сравнивать Кобе с Расселлом. Это нововведение, так что давайте посмотрим, что из этого выйдет.

Может быть, когда-нибудь это произойдет. Биллу было 86 лет, так что речь идет о 86-летнем многократном чемпионе, многократным чемпионе в качестве тренера, многократным чемпионе на площадке и за ее пределами. Я бы не сравнивал Кобе Брайанта с Биллом Расселлом», – сказал Ирвинг.

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