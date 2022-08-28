Джулиус Ирвинг: «НБА не стоит выводить из обращения номер Кобе Брайанта во всех клубах»

Бывшая звезда НБА Джулиус Ирвинг считает, что НБА не стоит выводить из обращения игровой номер Кобе Брайанта во всех клуба, как это было с Биллом Расселлом ранее этим летом.

«Я не думаю, что стоит сравнивать Кобе с Расселлом. Это нововведение, так что давайте посмотрим, что из этого выйдет.

Может быть, когда-нибудь это произойдет. Биллу было 86 лет, так что речь идет о 86-летнем многократном чемпионе, многократным чемпионе в качестве тренера, многократным чемпионе на площадке и за ее пределами. Я бы не сравнивал с Биллом Расселлом», – сказал Ирвинг.

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