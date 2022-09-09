ФИБА официально признала судейские ошибки в матчах Литва – Германия и Турция – Грузия

ФИБА сделала официальное заявление по поводу судейских ошибок на Евробаскете-2022.

признала две серьезные ошибки, допущенные во время группового этапа турнира.

Первый инцидент произошел во время матча группы B между Литвой и Германией, когда судьи и секретари не дали исполнить заслуженный штрафной бросок после технического фола. ФИБА приняла решение, что все трое судей и комиссар матча больше не будут работать до конца турнира.

Вторым инцидентом стала ошибка хронометража во время матча Турция – Грузия. После экспертного анализа записей системы точного хронометража сделан вывод о том, что судьи остановили счетчик времени, однако специальное устройство на спине судьи было случайно активировано одним из игроков, когда судья разнимал игроков во время инцидента на площадке.

ФИБА продолжит оценивать работу судей, принимая все необходимые меры на протяжении всего турнира, но в равной степени не допустит оскорблений в отношении своих судей до, во время и после матчей. ФИБА призывает все заинтересованные стороны обеспечить благоприятные условия для работы судей на площадке», – передает текст заявления BasketNews.

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